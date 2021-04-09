Нападающий «Детройта» Бобби Райан выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл рассказал, что нападающий команды Бобби Райан получил травму «верхней части тела», сообщает официальная страница «красных крыльев» в «Твиттере».
Отмечается, что хоккеисту может потребоваться операция. Райан пропустит остаток сезона.
В этом регулярном чемпионате 34-летний американец набрал 14 (7+7) очков в 33 матчах при показателе полезности «-14».
Осенью «Оттава Сенаторз» выставила Райана на драфт отказов. У нападающего действовал контракт на два года с заработной платой в $ 7,25 млн и ещё на два — с зарплатой в $ 5,5 млн плюс $ 2 млн — подписной бонус.
В октябре 2020 года «Детройт» подписал с форвардом однолетнее соглашение.
В прошлом сезоне Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.
- 9 апреля 2021
-
19:56
-
19:40
-
19:11
-
18:55
-
18:08
-
18:03
-
17:58
-
17:49
-
17:16
-
16:38
-
16:00
-
15:57
-
15:31
-
14:46
-
14:29
-
14:25
-
13:53
-
13:47
-
13:36
-
13:30
-
12:02
-
11:25
-
11:04
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
10:03
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
08:51
-
08:38
-
08:24
-
07:55
-
07:31