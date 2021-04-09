Нападающий «Детройта» Бобби Райан выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл рассказал, что нападающий команды Бобби Райан получил травму «верхней части тела», сообщает официальная страница «красных крыльев» в «Твиттере».

Отмечается, что хоккеисту может потребоваться операция. Райан пропустит остаток сезона.



В этом регулярном чемпионате 34-летний американец набрал 14 (7+7) очков в 33 матчах при показателе полезности «-14».

Осенью «Оттава Сенаторз» выставила Райана на драфт отказов. У нападающего действовал контракт на два года с заработной платой в $ 7,25 млн и ещё на два — с зарплатой в $ 5,5 млн плюс $ 2 млн — подписной бонус.

В октябре 2020 года «Детройт» подписал с форвардом однолетнее соглашение.

В прошлом сезоне Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.