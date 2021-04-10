ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 10 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 мск.
После четырёх матчей москвичи ведут в серии. В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая встреча осталась за СКА — 3:1. Таким образом, москвичи остановились в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.
Напомним, в полуфинале Западной конференции ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» со счётом 4-3. СКА в полуфинале конференции встречался с московским «Динамо» и одержал побеlу в серии со счётом 4-1.
- 10 апреля 2021
-
14:00
-
13:52
-
13:36
-
13:00
-
12:52
-
12:38
-
12:14
-
11:55
-
11:35
-
11:23
-
11:05
-
10:56
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:17
-
08:58
-
08:38
-
08:15
-
07:56
-
07:45
-
07:35
-
07:04
-
06:56
-
05:42
-
04:48
-
04:41
-
04:36
-
03:41
-
03:22
-
02:41
-
01:35
- 9 апреля 2021
-
23:45
-
23:31