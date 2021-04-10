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Кессел провёл 885 матчей подряд без пропусков. Его серия — 5-я в истории НХЛ

Кессел провёл 885 матчей подряд без пропусков. Его серия — 5-я в истории НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:7).

В активе 33-летнего американца стало 32 (15+17) очка в 41 матче текущего сезона.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», эта встреча стала для Кессела 885-й подряд без пропусков. Он не пропустил ни одного матча с ноября 2009 года.

Его серия — 5-я по продолжительности в истории НХЛ. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» обошел Стива Лармера (884 матча).

Среди действующих игроков длиннее серия только у защитника «Флориды Пантерз» Кейта Яндла (907 матчей, он имеет шанс побить рекорд Дуга Джарвиса, составляющий 964 матчей. — Прим. «Чемпионата») и нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Патрика Марло (893).

«Вегас» обыграл «Аризону» в матче с 11 шайбами
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