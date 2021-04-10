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Голкипер «Рейнджерс» Георгиев — 3-я звезда дня в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Георгиев — 3-я звезда дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт НХЛ объявил лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня стал российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, который отразил 31 из 32 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Он провёл первый матч с 20 марта. Всего в этой регулярке Георгиев принял участие в 15 матчах.

Второй звездой дня признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого один гол и две результативных передачи в гостевой встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4).

Первая звезда дня — форвард «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли, который оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд» (9:1).

Ассистентский дубль Панарина и 31 сейв Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
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