ЦСКА — СКА: смогут ли петербуржцы одержать вторую подряд победу в серии финала Запада?

Сегодня, 10 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. После четырёх матчей счёт в серии — 3-1 в пользу московских армейцев.



После четырёх матчей москвичи ведут в серии. В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая встреча осталась за СКА — 3:1. Таким образом, москвичи остановились в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.



Пятый матч серии финала Западной конференции состоится сегодня, 10 апреля, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.



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