Сегодня, 10 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. После четырёх матчей счёт в серии — 3-1 в пользу московских армейцев.
После четырёх матчей москвичи ведут в серии. В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая встреча осталась за СКА — 3:1. Таким образом, москвичи остановились в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.
Пятый матч серии финала Западной конференции состоится сегодня, 10 апреля, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «ЦСКА — СКА: смогут ли петербуржцы одержать вторую подряд победу в серии финала Запада?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
- 10 апреля 2021
-
13:00
-
12:52
-
12:38
-
12:14
-
11:55
-
11:35
-
11:23
-
11:05
-
10:56
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:17
-
08:58
-
08:38
-
08:15
-
07:56
-
07:45
-
07:35
-
07:04
-
06:56
-
05:42
-
04:48
-
04:41
-
04:36
-
03:41
-
03:22
-
02:41
-
01:35
- 9 апреля 2021
-
23:45
-
23:31
-
23:24
-
23:04
-
23:00