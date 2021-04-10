Генменеджер «Ванкувер» рассказал о состоянии игроков. В клубе настроены доиграть сезон

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг рассказал о ситуации в с коронавирусом в команде.
Ранее в ковид-протокол внесли 21 игрока команды и четырёх тренеров.
«Большая часть игроков уже находится на стадии выздоровления. По-прежнему болеют родственники некоторых хоккеистов, и это беспокоит игроков.
После того, как мы поправимся и подготовимся, я рассчитываю, что наши игроки достойно выступят на последнем отрезке. У нас трудолюбивая и гордая команда. Календарь будет напряжённым, нам предстоит сыграть много матчей за короткий временной промежуток.
Посмотрим, как мы будем себя чувствовать, как справимся с ситуацией и что у нас получится», — приводит слова Беннинга официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Кэнакс» осталось провести 19 матчей. Первая встреча после перерыва была намечена на 12 апреля, но может быть перенесена, как и ещё шесть ранее.
Тем не менее сокращать сезон для «Ванкувера» не планируют. В клубе также настроены доиграть сезон до конца и не планируют совершать какие-либо обмены на дедлайне.
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