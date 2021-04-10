Копитар вышел на 2-е место в истории «Лос-Анджелеса» по сыгранным матчам
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (2:5).
Он стал для словенца 1112-м в составе «королей».
Как отмечает официальная страница «Лос-Анджелеса» в «Твиттере», нападающий вышел на 2-е место в истории клуба по их количеству, обойдя Дэйва Тэйлора (1111).
Рекорд продолжает улучшать его партнёр и предшественник на посту капитана Дастин Браун (1188).
За карьеру в лиге Копитар набрал 991 (341+650) очко. Этот результат является 4-м в истории «Лос-Анджелеса». Впереди только Марсель Дионн (1307), Люк Робитайл (1154) и Тэйлор (1069).
Словенец выступает за «королей» с 2006 года. Он выиграл с клубом два Кубка Стэнли.
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