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Копитар вышел на 2-е место в истории «Лос-Анджелеса» по сыгранным матчам

Копитар вышел на 2-е место в истории «Лос-Анджелеса» по сыгранным матчам
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (2:5).

Он стал для словенца 1112-м в составе «королей».

Как отмечает официальная страница «Лос-Анджелеса» в «Твиттере», нападающий вышел на 2-е место в истории клуба по их количеству, обойдя Дэйва Тэйлора (1111).

Рекорд продолжает улучшать его партнёр и предшественник на посту капитана Дастин Браун (1188).

За карьеру в лиге Копитар набрал 991 (341+650) очко. Этот результат является 4-м в истории «Лос-Анджелеса». Впереди только Марсель Дионн (1307), Люк Робитайл (1154) и Тэйлор (1069).

Словенец выступает за «королей» с 2006 года. Он выиграл с клубом два Кубка Стэнли.

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