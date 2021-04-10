1:9 с «Сент-Луисом» — крупнейшее поражение в истории «Миннесоты». У Кяхкёнена — антирекорд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» со счётом 9:1.



Это поражение стало самым крупным для «Уайлд» за все время выступления в Национальной хоккейной лиге — с сезона-2000/2001.



Команда впервые в истории пропустила девять голов в одном матче. Финский голкипер Каапо Кяхкёнен установил клубный антирекорд для вратарей по пропущенным голам за матч, отразив 29 бросков из 38.



«Неприятный опыт. Мне было очень неловко. Я чувствовал, что подвёл свою команду. Это был по-настоящему тяжёлый вечер», — приводит слова Кяхкёнена после матча официальный сайт НХЛ.

Напомним, в составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Сэнфорд, Джейден Шварц (2), Самуэль Бле, Райан О’Райлли (3), Джастин Фолк и Иван Барбашёв.