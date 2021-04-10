ЦСКА — СКА: хозяева открыли счёт в матче, Шалунов побил клубный рекорд

В пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА на «ЦСКА-Арене» в Москве (1:0, идёт первый период).



Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи — с передачи Максима Шалунова отличился Максим Мамин. Благодаря этой голевой передаче Максим Шалунов побил клубный рекорд в плей-офф бывшего армейца Стефана Да Косты, набрав очки в восьмом матче плей-офф подряд. На счету Шалунова 8 (5+3) очков в последних восьми матчах плей-офф.

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Всего на счету Шалунова 14 (9+5) очков в 15 играх плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 при показателе полезности «+10».