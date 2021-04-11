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Ковальчук: на меня охотятся игроки «Ак Барса»? Ничего странного не вижу

Ковальчук: на меня охотятся игроки «Ак Барса»? Ничего странного не вижу
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал победу омской команды в шестом матче финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

«Хорошая игра, боевая, отличная, серия продолжается. Много критики в мой адрес? Я не обращаю внимание, в моём возрасте у меня уже иммунитет к этому. Главное, что мы выиграли, и едем в Балашиху на шестой матч.

На меня охотятся всю серию игроки «Ак Барса»? Ничего об этом не думаю. Идёт мужская игра, все способы хороши. Ничего странного не вижу», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.

Напомним, Ковальчук был удалён в третьем периоде, в результате чего казанцы смогли повести в счёте, однако за минуту до конца основного времени матча Илья сравнял счёт и перевёл матч в овертайм.

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