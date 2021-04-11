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Квартальнов: грязные толчки со стороны Воронкова и Галимова? Вы болельщик «Авангарда»?

Квартальнов: грязные толчки со стороны Воронкова и Галимова? Вы болельщик «Авангарда»?
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своих подопечных в шестом матче финала Западной конференции КХЛ с омским «Авангардом».

«Жаль, что недотерпели. Так случается в спорте. Неправильно сыграли, получили гол. Готовимся дальше, пока ничего не потеряно. Не получаются домашние игры. Почему пять гостевых побед в серии? Не знаю, не знаю…

Грязные толчки игроков «Авангарда» в открытую калитку со стороны Воронкова и Галимова в последних двух матчах? А вы, наверное, болельщик «Авангарда»? Идёт такая игра. Но ещё раз: здесь кто что хочет видеть. Я могу сказать, что есть какие-то нюансы, арбитры живые люди. Грязи не приветствую, никто грязно не играл. Здесь идёт мужская, хорошая игра. Выковыривать здесь что-то… Не должно быть. Нет такого, что мы играли грязно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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