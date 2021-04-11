Квартальнов: грязные толчки со стороны Воронкова и Галимова? Вы болельщик «Авангарда»?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своих подопечных в шестом матче финала Западной конференции КХЛ с омским «Авангардом».
«Жаль, что недотерпели. Так случается в спорте. Неправильно сыграли, получили гол. Готовимся дальше, пока ничего не потеряно. Не получаются домашние игры. Почему пять гостевых побед в серии? Не знаю, не знаю…
Грязные толчки игроков «Авангарда» в открытую калитку со стороны Воронкова и Галимова в последних двух матчах? А вы, наверное, болельщик «Авангарда»? Идёт такая игра. Но ещё раз: здесь кто что хочет видеть. Я могу сказать, что есть какие-то нюансы, арбитры живые люди. Грязи не приветствую, никто грязно не играл. Здесь идёт мужская, хорошая игра. Выковыривать здесь что-то… Не должно быть. Нет такого, что мы играли грязно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 апреля 2021
-
20:34
-
20:32
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:22
-
19:03
-
18:52
-
18:35
-
18:28
-
17:44
-
17:37
-
16:57
-
16:08
-
15:58
-
15:28
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:07
-
13:00
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:07
-
10:46
-
10:45