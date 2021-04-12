Флёри вышел на четвёртое место в НХЛ по победам среди вратарей

«Вегас Голден Найтс» 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону Койотс» со счетом 1:0. Победную шайбу в третьем периоде забросил Томаш Носек. Результативной передачей отметился Джонатан Маршессо.

Для вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флёри эта победа стала 484-й в лиге, и по этому показателю он догнал Эда Бэлфора. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. 36-летний канадец теперь делит с Бэлфором четвёртое место.

Первое место в рейтинге у Мартина Бродера, который за всю карьеру одержал 691 победу, на втором месте Патрик Рой (551 победа), на третьем — Роберто Луонго (489).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.