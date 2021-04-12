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Одноклубник Овечкина стал первой звездой дня НХЛ

Одноклубник Овечкина стал первой звездой дня НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня на своём официальном сайте.

Третьей звездой стал нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер. Форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу 2 (1+1) очка в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз», чем помог обыграть «лётчиков» со счётом 5:3.

Вторая звезда — нападающий «Питтсбург Пингвинз» Колтон Севьюр. Форвард оформил дубль в гостевой встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» и помог «пингвинам» одержать победу со счётом 5:2.

Первой звездой признан нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши,. Форвард столичной команды забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в гостевом матче с «Бостон Брюинз». «Мишки» потерпели разгромное поражение со счётом 1:8.

«Вашингтон» разгромил «Бостон» — 8:1. Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по очку
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