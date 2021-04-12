Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карл Сёдерберг вернулся в «Колорадо». «Чикаго» получил за него двух проспектов

Карл Сёдерберг вернулся в «Колорадо». «Чикаго» получил за него двух проспектов
Хоккей / НХЛ 0

«Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш» осуществили обмен, сообщается в официальном «твиттере» «ястребов». В результате сделки шведский центрфорвард Карл Сёдерберг вернулся в стан «лавин», за которых уже выступал с 2015 по 2019 годы. В свою очередь «Блэкхоукс» получили права на двух проспектов — Райдера Ролстона и Джоша Дикинсона.

В нынешнем сезоне 35-летний Сёдерберг принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Карл проводил на льду ровно 15 минут игрового времени.

Примечательно, что ранее «Чикаго» обменял ещё одного шведского форварда — Маттиаса Янмарка — в «Вегас Голден Найтс».

Гусев — во «Флориде», Куликов — в «Эдмонтоне»! Закрытие трансферного окна в НХЛ! LIVE
Все главные переходы, обмены и комментарии менеджеров — в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021