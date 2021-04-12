Карл Сёдерберг вернулся в «Колорадо». «Чикаго» получил за него двух проспектов
«Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш» осуществили обмен, сообщается в официальном «твиттере» «ястребов». В результате сделки шведский центрфорвард Карл Сёдерберг вернулся в стан «лавин», за которых уже выступал с 2015 по 2019 годы. В свою очередь «Блэкхоукс» получили права на двух проспектов — Райдера Ролстона и Джоша Дикинсона.
В нынешнем сезоне 35-летний Сёдерберг принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Карл проводил на льду ровно 15 минут игрового времени.
Примечательно, что ранее «Чикаго» обменял ещё одного шведского форварда — Маттиаса Янмарка — в «Вегас Голден Найтс».
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