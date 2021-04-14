Павел Бучневич забил 20000-й гол «Рейнджерс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В составе победителей забивали российские нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич, а также Мика Зибанеджад.
Как сообщается в официальном «твиттере» «Рейнджерс», Бучневич стал автором 20000-й шайбы в истории клуба. В нынешнем сезоне НХЛ Бучневич провёл 39 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 21 результативную передачу.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
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