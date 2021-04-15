Карандин: во втором сезоне Заварухина в «Сибири» всё пошло в разнос

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин прокомментировал назначение Андрея Мартемьянова главным тренером «Сибири».



«В Новосибирске проходила информация, что руководители «Сибири» активно общались с Андреем Мартемьяновым и Сергеем Светловым, одни голосовали за первого, другие – за второго.



Выбор сделан, «Сибири» отступать некуда – за последние пять сезонов клуб лишь раз выходил в плей-офф. Главное, чтобы Мартемьянов оправился от неудачи в «Автомобилисте», где с намного большими возможностями чем в «Сибири» не дал результата. Как, впрочем, и заменивший его Билл Питерс.



Вообще многим российским тренерам тяжело, что называется, понижать градус – переходить в клуб уровнем ниже. Примеров очень много. Надеюсь, Мартемьянов станет исключением.



Первый сезон Заварухина в «Сибири» был удачным, а вот во втором всё пошло в разнос. Возможно, Заварухину не хватило жесткости, а это одно из основных качеств для главного тренера», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Андрей Мартемьянов возглавил «Сибирь»