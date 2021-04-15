Дмитрий Квартальнов проиграл все четыре седьмых матча серии плей-офф КХЛ в карьере

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов проиграл в карьере все четыре решающих – седьмых матча в серии плей-офф КХЛ. Наставник «Авангарда» Боб Хартли сыграл в седьмом матче серии в плей-офф – впервые, и сразу его команда одержала победу.
Боб Хартли за время работы в КХЛ ещё ни разу не принимал участие в седьмом матче серии плей-офф. А вот у Дмитрия Квартальнова таких матча три, и всякий раз команды этого специалиста проигрывали: в 2013-м его «Сибирь» уступила «Авангарду» в первом раунде, в 2015-м ЦСКА был слабее СКА в финале конференции, а в 2016-м московские армейцы проиграли «Металлургу» в решающей встрече финала Кубка Гагарина.
В финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с ЦСКА. Первый матч финальной серии состоится 18 апреля в Москве.
- 15 апреля 2021
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