«Виноват тренер. Не буду никакие сказки рассказывать». Квартальнов – о вылете «Ак Барса»

Один из самых невезучих тренеров КХЛ снова не завоевал Кубок Гагарина.

«Авангард» в седьмом матче серии сломил сопротивление «Ак Барса» в овертайме (4:3) и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ЦСКА. После встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов, который проиграл все четыре седьмых матча серии плей-офф КХЛ в карьере.

Дмитрий Квартальнов проиграл все четыре седьмых матча серии плей-офф КХЛ в карьере

И всё-таки «Авангард»! Потрясающий бросок защитника Каски отправил Омск в финал КХЛ! В шикарной седьмой битве «Авангарда» и «Ак Барса» вновь сильнее оказалась гостевая команда.

— Не выиграли четыре игры дома, так получилось. «Авангард» был сильнее, мы проиграли. Конечно, хотели другого результата, но получилось так.

— Что было ключевым в поражении?

— Соперник забил на один гол больше, вот это ключевое.

— Показалось, что ваша команда выбилась из игрового ритма.

— Мы не выходили из игрового ритма, не должны были проигрывать дома. Сегодня забили три гола.

— Вы в своей карьере когда-то проигрывали четыре домашних матча серии?

— В моей карьере не было такого, чтобы команда проигрывала четыре домашних матча серии.

Видео гола Каски, который вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина

— В третьем периоде соперник начал вас поджимать, вы считаете, что допустили ошибки?

— Ещё раз говорю, команда проиграла. Говорят, у тренеров пять тузов, на лопатки не положишь. Конечно, есть много ошибок. Кого-то не поставили, кого-то заменили. Виноват тренер. Не буду никому никакие сказки рассказывать. Есть много моментов.

— Вы согласны, что иностранцы «Авангарда» сыграли сильнее ваших легионеров?

— Наши иностранцы сыграли слабо? Ребята делали, старались, работали. Значит, где-то кого-то мы не подготовили, кто-то сыграл не так. Это наше тренерское дело.

А. Галимов: обе команды были достойны финала, «Авангарду» чуть больше повезло

— Вы здорово работаете с молодёжью, а Воронков и вовсе вышел на новый уровень.

— Что касается молодёжи, то Воронков не только вырос, он ещё и боец. Характер у парня, вспомните прошлую игру, когда он лёг лицом под шайбу. У него была сломана челюсть, доктора сделали, что могли, уже на следующую смену он вышел. Уважение таким игрокам, он ещё молодой мальчишка, у парня хорошее будущее.

— Согласны, что серия получилась великой?

— Согласен, необычная серия. «Авангард» предложил нам свою игру, мы под неё подстроились, чуть-чуть не хватило. Но чуть-чуть в спорте не считается. Хоккей состоит из ошибок, мы сделали чуть больше ошибок.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Ак Барса»