Панарин отметился дублем в игре с «Нью-Джерси», забросив 15-ю шайбу в сезоне

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Завершился 2-й период, хозяева ведут – 4:0.

На 13-й минуте 2-го периода российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился дублем в этом матче, отправив шайбу в ворота голкипера «Нью-Джерси» с близкого расстояния после шикарной передачи Райана Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

Таким образом, в 32-й игре текущего регулярного сезона НХЛ Панарин набрал 46-е (15+31) очко, заработав показатель полезности «+14». Всего на его счету теперь стало 461 (163+298) очко в НХЛ.