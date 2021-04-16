Лидер юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит ЮЧМ по решению властей США

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Омских Ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира в Техасе. Миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает российского форварда на территорию, даже несмотря на наличие у него визы.

Юниорский чемпионат мира пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.

Перед подписанием контракта с «Авангардом» сообщалось, что Мирошниченко собирался продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить американскую визу. На юношеских Олимпийских играх Мирошниченко был капитаном сборной и стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова, который в межсезонье сменил систему «Локомотива» на СКА.