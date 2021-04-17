Овечкин открыл счёт в матче с «Филадельфией» и сократил отставание от Дионна до двух шайб

17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в матче.
На 4-й минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джо Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче.
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Для Александра Овечкина эта шайба стала 729-й за карьеру в НХЛ.
Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить две шайбы, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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