Артемий Панарин сравнялся с Валерием Каменским по результативным передачам в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.
Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший победную шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. Для Панарина третья результативная передача в матче стала 301-й в 424 матчах за карьеру в НХЛ. Артемий вышел на 20-е место по передачам в лиге среди российских игроков, повторив результат Валерия Каменского (301 в 637).
Следующей целью для 29-летнего Панарина является позиция нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, на счету которого 326 передач в 515 матчах. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову — 696 передач в 1248 матчах.
- 18 апреля 2021
-
07:36
-
07:15
-
06:59
-
06:51
-
06:39
-
06:30
-
06:21
-
05:50
-
05:38
-
04:47
-
04:34
-
04:32
-
04:19
-
03:53
-
03:17
-
03:05
-
01:26
-
00:18
-
00:07
- 17 апреля 2021
-
23:52
-
23:39
-
23:35
-
23:32
-
23:21
-
23:21
-
22:47
-
22:39
-
22:21
-
22:08
-
22:06
-
21:48
-
21:37
-
21:29
-
21:19
-
21:12