Артемий Панарин сравнялся с Валерием Каменским по результативным передачам в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший победную шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. Для Панарина третья результативная передача в матче стала 301-й в 424 матчах за карьеру в НХЛ. Артемий вышел на 20-е место по передачам в лиге среди российских игроков, повторив результат Валерия Каменского (301 в 637).

Следующей целью для 29-летнего Панарина является позиция нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, на счету которого 326 передач в 515 матчах. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову — 696 передач в 1248 матчах.

Панарин вышел на второе место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»