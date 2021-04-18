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Артемий Панарин сравнялся с Валерием Каменским по результативным передачам в НХЛ

Артемий Панарин сравнялся с Валерием Каменским по результативным передачам в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший победную шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. Для Панарина третья результативная передача в матче стала 301-й в 424 матчах за карьеру в НХЛ. Артемий вышел на 20-е место по передачам в лиге среди российских игроков, повторив результат Валерия Каменского (301 в 637).

Следующей целью для 29-летнего Панарина является позиция нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, на счету которого 326 передач в 515 матчах. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову — 696 передач в 1248 матчах.

Панарин вышел на второе место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»
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Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.
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