Бадюков: физическое состояние будет лучше у ЦСКА, но «Авангард» на очень хороших эмоциях

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился мыслями от финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».



«Будет очень интересная серия. Если вспоминать серию двухлетней давности, то сейчас «Авангард» подошёл в хорошем психологическом состоянии. Они прошли очень многое. ЦСКА, конечно, очень сильная системная команда со своими лидерами, с хорошей игрой в обороне. У омичей серия была длинная, физическое состояние должно быть лучше у ЦСКА, но «Авангард» на очень хороших эмоциях проводит этот плей-офф.

«Авангард» должен играть в тот хоккей, который был в сериях с «Ак Барсом» и «Магниткой». Использовать шансы, которые у них были, не раскрываться, потому что ЦСКА накажет. Нужно обратить внимание на начало, чтобы не дать забросить сопернику первую шайбу, а это очень важно.



Дуэль Хартли и Никитина? Мы видели в регулярном чемпионате, что Никитин прекрасно понимает свои сильные стороны и слабые стороны «Авангарда», но плей-офф это немного другое. Мы видели игру «Авангарда» с системным «Ак Барсом». Был очень грамотный хоккей. Против Никитина будет так же. Если и брать какую-то дуэль, то это тот факт, что Никитин играл за «Авангард».



Не думаю, что ЦСКА выиграет 4:0. Серия будет интересной", — сказал Бадюков в беседе с Александром Ершовым.