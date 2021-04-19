Один из самых результативных игроков сборной Беларуси в сезоне, скорее всего, пропустит ЧМ
Наставник сборной Беларуси Михаил Захаров заявил, что форвард «Северстали» Владислав Кодола, скорее всего, пропустит ЧМ-2021.
«Как мне сказал врач, с момента наложения гипса должно пройти минимум два месяца. Поначалу думали, что растяжение, что всё обойдётся, но в Минске наши специалисты осмотрели Влада и диагностировали перелом. Так что чемпионат мира Кодола с большой вероятностью пропускает», — приводит слова наставника официальный сайт ФХРБ.
В минувшем сезоне 24-летний хоккеист провёл 54 матча, в которых набрал 32 (9+23) очка при показателе полезности «+13». В плей-офф на его счету две шайбы в пяти матчах.
Кодола был вторым самым результативным белорусским форвардом в минувшем сезоне КХЛ. На первом месте — натурализованный Шейн Принс.
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