Михайлов — о критике Хартли: в России демократия. И ругать, и хвалить можно любого

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о главном тренере «Авангарда» Бобе Хартли.

«Ветераны советского хоккея часто критикуют главного тренера «Авангарда» Боба Хартли? У нас в России демократия — и тренерский рынок открыт для североамериканцев, и ругать, а также хвалить ты можешь любого.



Думаю, в каких-то случаях наши ветераны критиковали Хартли по делу, но нужно признать, что он откликался на критику — и в плей-офф работа его штаба видна, в том числе по прогрессу молодых хоккеистов.



Да, у «Авангарда» отличный состав, но из мастеров не всегда получается сделать команду. А здесь команду мы видим.



Удивило ли, что «Авангард» вопреки многим прогнозам прошёл «Ак Барс»? Наверное, для кого-то это сюрприз, но не для меня. Казань вновь словно бы уперлась в стену, тогда как «Авангард» сыграл более разнообразно. Штаб клуба сработал», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.ru.