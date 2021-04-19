«Аризона» продлила контракт с Ильёй Любушкиным

Российский защитник Илья Любушкин продлил контракт с «Аризоной Койотс» на год. Согласно политике клуба, условия не разглашаются, сообщает официальный сайт команды.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Любушкин провёл 31 встречу и набрал два очка за результативность: забросил одну шайбу и отдал одну передачу.

Также, хоккеист в сезоне-2020/2021 выступал за ярославский «Локомотив» в Континентальной хоккейной лиге: сыграл пять матчей и не отметился голевыми действиями.

После 45 матчей «Аризона» с 45 очками занимает четвёртое место в западном дивизионе и опережает «Сент-Луис Блюз» на одно очко. Правда у «Блюз» одна игра в запасе.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.