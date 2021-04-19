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Пятый матч серии «Динамо» – «Локо» пройдёт в Красногорске. На «ВТБ-Арене» сыграет сборная

Пятый матч серии «Динамо» – «Локо» пройдёт в Красногорске. На «ВТБ-Арене» сыграет сборная
Хоккей / МХЛ 0
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Изменилось место проведения пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Харламова, в котором сыграют «Динамо» и «Локо», сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.

Московское «Динамо» проинформировало МХЛ о занятости «ВТБ-Арены» 23 апреля. Лига согласовала перенос игры на «Красногорск-Арену» вместимостью 1500 зрителей. Матч начнётся в 19:00.

23 и 24 апреля на «ВТБ-Арене» сборная России проведёт товарищеские матчи с Беларусью.

МХК «Динамо» отыграло в Красногорске большую часть сезона. На «ВТБ-Арену» молодёжка переехала перед полуфиналом Кубка Харламова, после того, как первая команда столичного «Динамо» покинула розыгрыш Кубка Гагарина.

Каждый из уже состоявшихся на «ВТБ-Арене» матчей серии «Динамо» – «Локо» собрал на трибунах более трёх тысяч зрителей.

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Бело-голубые потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Харламова, но продолжают лидировать в серии до четырёх побед.
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