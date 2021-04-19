Пятый матч серии «Динамо» – «Локо» пройдёт в Красногорске. На «ВТБ-Арене» сыграет сборная

Изменилось место проведения пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Харламова, в котором сыграют «Динамо» и «Локо», сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.
Московское «Динамо» проинформировало МХЛ о занятости «ВТБ-Арены» 23 апреля. Лига согласовала перенос игры на «Красногорск-Арену» вместимостью 1500 зрителей. Матч начнётся в 19:00.
23 и 24 апреля на «ВТБ-Арене» сборная России проведёт товарищеские матчи с Беларусью.
МХК «Динамо» отыграло в Красногорске большую часть сезона. На «ВТБ-Арену» молодёжка переехала перед полуфиналом Кубка Харламова, после того, как первая команда столичного «Динамо» покинула розыгрыш Кубка Гагарина.
Каждый из уже состоявшихся на «ВТБ-Арене» матчей серии «Динамо» – «Локо» собрал на трибунах более трёх тысяч зрителей.
- 19 апреля 2021
-
23:39
-
23:06
-
22:56
-
22:15
-
22:10
-
21:42
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:41
-
19:51
-
19:35
-
19:20
-
18:58
-
18:20
-
18:11
-
16:45
-
16:36
-
16:33
-
16:20
-
15:57
-
15:40
-
15:16
-
14:45
-
14:12
-
13:45
-
13:19
-
12:33
-
12:32
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:31