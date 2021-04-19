Пятый матч серии «Динамо» – «Локо» пройдёт в Красногорске. На «ВТБ-Арене» сыграет сборная

Изменилось место проведения пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Харламова, в котором сыграют «Динамо» и «Локо», сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.



Московское «Динамо» проинформировало МХЛ о занятости «ВТБ-Арены» 23 апреля. Лига согласовала перенос игры на «Красногорск-Арену» вместимостью 1500 зрителей. Матч начнётся в 19:00.



23 и 24 апреля на «ВТБ-Арене» сборная России проведёт товарищеские матчи с Беларусью.



МХК «Динамо» отыграло в Красногорске большую часть сезона. На «ВТБ-Арену» молодёжка переехала перед полуфиналом Кубка Харламова, после того, как первая команда столичного «Динамо» покинула розыгрыш Кубка Гагарина.



Каждый из уже состоявшихся на «ВТБ-Арене» матчей серии «Динамо» – «Локо» собрал на трибунах более трёх тысяч зрителей.

Чемпион не сдаётся! Самый титулованный клуб МХЛ «Локо» впервые обыграл «Динамо» в финале Бело-голубые потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Харламова, но продолжают лидировать в серии до четырёх побед.