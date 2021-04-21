«Горняк» сообщил об уходе Леонтьева, который должен возглавить «Нефтехимик»

Олег Леонтьев покинул пост главного тренера «Горняка», выступающего в ВХЛ.
Об этом на своём сайте сообщил «Автомобилист», чьим фарм-клубом является «Горняк». В тексте добавлено, что «в ближайшее время специалист возглавит один из клубов Континентальной хоккейной лиги».
Ранее стало известно, что Леонтьев должен стать главным тренером «Нефтехимика». Нижнекамский клуб на прошлой неделе расстался с Вячеславом Буцаевым и его тренерским штабом.
«Олег Юрьевич на протяжении долгого времени успешно работал в структуре ХК «Автомобилист», а с 2018 года возглавлял фарм-клуб екатеринбуржцев в ВХЛ. Под его руководством «Горняк» дважды подряд выходил в плей-офф, имея один из самых молодых составов в лиге. В минувшем сезоне хоккеисты «Горняка» установили лучшее достижение в истории команды – выход во второй раунд Кубка Петрова», — добавляется на сайте «Автомобилиста».
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