«Горняк» сообщил об уходе Леонтьева, который должен возглавить «Нефтехимик»

Олег Леонтьев покинул пост главного тренера «Горняка», выступающего в ВХЛ.



Об этом на своём сайте сообщил «Автомобилист», чьим фарм-клубом является «Горняк». В тексте добавлено, что «в ближайшее время специалист возглавит один из клубов Континентальной хоккейной лиги».



Ранее стало известно, что Леонтьев должен стать главным тренером «Нефтехимика». Нижнекамский клуб на прошлой неделе расстался с Вячеславом Буцаевым и его тренерским штабом.



«Олег Юрьевич на протяжении долгого времени успешно работал в структуре ХК «Автомобилист», а с 2018 года возглавлял фарм-клуб екатеринбуржцев в ВХЛ. Под его руководством «Горняк» дважды подряд выходил в плей-офф, имея один из самых молодых составов в лиге. В минувшем сезоне хоккеисты «Горняка» установили лучшее достижение в истории команды – выход во второй раунд Кубка Петрова», — добавляется на сайте «Автомобилиста».

Олег Леонтьев сменит Вячеслава Буцаева на посту главного тренера «Нефтехимика»