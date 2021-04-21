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Гендиректор «Ак Барса»: до мая вопрос с тренерским штабом будет решён

Гендиректор «Ак Барса»: до мая вопрос с тренерским штабом будет решён
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Ак Барса» Рафик Якубов ответил на вопрос о будущем Дмитрия Квартальнова и его помощников в качестве тренеров команды.

«Была поставлена задача выиграть кубок Гагарина. Не попали в финал, хотя были все шансы. Сезон со знаком плюс всё-таки. Ведём переговоры с тренерским штабом, сегодня у нас апрель месяц, до мая вопроса будет решён. Обсуждаем и детали, и сам контракт. Президент клуба ещё не сказал решения», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Ак Барс» в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2020/2021 дошёл до финала Восточной конференции, в котором уступил омскому «Авангарду» в семи матчах. Казанский клуб является трёхкратным обладателем главного трофея КХЛ.

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