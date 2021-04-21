Квартальнов – о слухах про Да Косту: не думаю, что у «Ак Барса» были подлецы в команде

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказал мнение о нападающем Стефане Да Косте, который якобы за спиной клуба вёл переговоры с «Автомобилистом».



«Вы пишите не про тренировки, а что Квартальнов крикнул Хенкелю и так далее. Вас интересует не команда, а то, что около неё. Услышьте, что я вам сказал. Я не знаю и не верю, вёл ли Стефан переговоры. Те, кто готов биться, сражаться, всегда будут в составе. Да Коста не играл с Уфой после столкновения с Жарковым. У нас не шло большинство, а Стефан играет ключевую роль. Увы, он не до конца оправился, у всех же разное здоровье. Тот же Воронков получает травму, а в следующей смене уже выходит играть. Я не думаю, что у нас были подлецы в команде, которые вели переговоры за спиной.



Думаю, мы провели хорошо сезон. У каждого свой ад, понимаете? Мы сыграли сезон очень достойно. Понятно, ошибки всегда были. Не сработало большинство, с тем же «Авангардом». Было давление, кто-то не справился, кто-то физически не готов. Значит, надо менять чуть-чуть игру. Мы подсказывали, говорили. Не смогли реализовать, хотя моменты были», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Гендиректор «Ак Барса» высказался о ситуации с Да Костой, переходящем в «Автомобилист»