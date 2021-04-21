Форвард МХК «Динамо» Гутик: в Ярославле мне не доверяли, я не видел перспектив роста

Нападающий МХК «Динамо» (Москва) Даниил Гутик рассказал, почему перешёл в команду из ярославского «Локо», против которого теперь играет в финале Кубка Харламова.



«В Ярославле мне не доверяли. Не давали времени, на которое я рассчитывал, и какое теперь дают в «Динамо». В плане организации «Локомотив» — отличный клуб, тренировочный процесс тоже на высшем уровне. Проблема была в том, что я мало играл и особо не видел перспектив роста в системе «Локомотива». Я хотел понять, во мне проблема или не во мне. Ответ можно будет дать через два-три года.



В Ярославле мне особо не говорили, что не устраивает в моей игре. Наоборот, зачастую даже хвалили, но потом не ставили в состав. Я не особо понимал, почему так происходит. Копался в себе около года. Думал, что вот-вот все наладится, а потом видел себя в заявке тринадцатым нападающим.



Когда переходил в «Динамо» — о встрече с «Локо» в финале даже не думал. Потом, с началом плей-офф, начал думать, что если у нас и у них все сложится, мы сможем встретиться в финале. Потом, когда мы выиграли свой полуфинал, болел, чтобы «Локо» тоже прошли дальше», — цитирует Гутика Sport 24.

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