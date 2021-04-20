В МХЛ будет новый чемпион? «Динамо» в одной победе от Кубка Харламова

«Динамо» впервые проиграло в плей-офф МХЛ – 2021

Молодёжная команда «Локомотива» является рекордсменом МХЛ по количеству чемпионских трофеев. Младшие железнодорожники трижды поднимали над своей головой Кубок Харламова по итогам розыгрыша плей-офф. В этом сезоне МХК «Локо» рассчитывает улучшить эту статистику и в четвёртый раз стать обладателем трофея. В финальной серии сезона соперником подопечных Александра Ардашева стала молодёжная команда московского «Динамо».

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Бело-голубые выиграли регулярный чемпионат МХЛ и без единого поражения добрались до решающего раунда плей-офф. Команда Ярослава Люзенкова взяла удачный старт на льду «ВТБ-Арены», выиграв два первых матча финала (2:1 Б и 3:1 соответственно) и продлив удачную серию до 11 встреч. Однако накануне действующий чемпион МХЛ нанёс московскому коллективу первое поражение в серии, одержав победу в первом домашнем матче со счётом 3:1 и сократив своё отставании в противостоянии до четырёх побед (1-2).

Чемпион не сдаётся! Самый титулованный клуб МХЛ «Локо» впервые обыграл «Динамо» в финале Бело-голубые потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Харламова, но продолжают лидировать в серии до четырёх побед.

Прибыльский и Денежкин избежали дисквалификаций

По итогам прошлого матча обе команды могли понести потери в своих составах. Третий матч финала досрочно завершили защитник «Динамо» Андрей Прибыльский и форвард «Локо» Максим Денежкин. Оба хоккеиста получили удаления до конца матча за одинаковое нарушение – удар соперника клюшкой. Утром 20 апреля Спортивно-дисциплинарный комитет лиги рассмотрел игровые моменты и ограничился наложением на игроков денежных штрафов.

После поражения в третьей встрече главный тренер динамовской молодёжки не скрывал своего разочарования действиями игроков. «Отдали инициативу, чего здесь нельзя было делать. Два периода мы просто наблюдали, как играл соперник. В третьем отрезке немного встрепенулись, забили гол, заработали пять минут удаления. Говорили ребятам одно, а они выходили и делали другое, вот и не забили. Пожалуйста, хотите своё делать, так выходите, забивайте, нет — тогда выполняйте то, что требуется. В таких играх нельзя так относиться», – сетовал Люзенков.

Ярослав Люзенков: это плей-офф, тут нужно выигрывать каждый матч

Неудивительно, что перед четвёртым матчем серии 43-летний специалист произвёл основательные изменения в составе команды. Получившие приличный опыт в КХЛ в этом сезоне нападающие Олег Зайцев и Егор Брызгалов оказались переведены из четвёртого звено в третье, образовав сочетание с Богданом Тринеевым, тогда как Дмитрий Злодеев и Иван Дидковский проделали обратный путь. В первую пару защиты вернулся лидер динамовской команды по заблокированным броскам Олег Гофман, а нападающий Данил Парамонов вытеснил из заявки Антона Косолапова.

Брызгалов снова забил на счастливой для себя арене

Накануне динамовская молодёжка раскачивалась добрых два периода, уступая хозяевам льда абсолютно по всем показателям. За 24 часа между матчами столичные хоккеисты смогли сделать верные выводы и вышли на новую встречу с совершенно иным настроем. С первых минут бело-голубые намного чаще атаковали, острее бросали и заработали больше удалений. Атакующий напор подопечных Люзенкова преобразовался в заброшенную шайбу за три минуты до конца первого периода.

Сработали перестановки тренерского штаба «Динамо» в составе. Отличилось третье звено гостей – Тринеев и Зайцев вывели Брызгалова на завершающий бросок, и Егор из убойной позиции не промахнулся. Любопытно, что свой первый гол за карьеру в КХЛ молодой нападающий забил в октябре 2020 года на этой же арене, когда взрослое «Динамо» гостило у «Локомотива. На тот момент Брызгалову было 19 лет.

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«По-другому вышли на игру. Вчера поговорили, сделали выводы. Сегодня более заряжены, более настырны – и поэтому ведём в счёте. Это эмоции, это плей-офф! Четвёртый матч – никто не хочет уступать. Будем биться и выигрывать», – отметил Брызгалов в одном из перерывов сегодняшнего матча.

Обмен голами за 47 секунд

Во втором периоде ждать заброшенных шайб снова пришлось очень долго. При этом сам хоккей смотрелся на одном дыхании. Соперники активно искали счастья у чужих ворот, демонстрируя типичный молодёжный хоккей с морем голевых моментов. Хозяева могли отыграться в большинстве, когда удалился Гофман, но спортивное счастье в эти две минуты находилось на стороне «Динамо». В одном из эпизодов казалось, что шайба после броска Павла Тютнева неминуемо должна была оказаться в воротах гостей, но на пути игрового снаряда оказался ещё один железнодорожник – Руслан Абросимов, который невольно сыграл за москвичей.

Под занавес отрезка количество созданных моментов у обеих команд перешло в качество. Первыми забили динамовцы – Дмитрий Рашевский после отличного перевода в исполнении Даниила Гутика броском в касании прошил Егора Горшкова. Против голкипера хозяев сыграл рикошет от конька защитника Семёна Сигорина. Но уже спустя 47 секунд «Локо» оперативно вернулся в игру, отквитав одну шайбу благодаря голу Александра Дарьина. 20-летний форвард здорово сыграл на пятаке, удачно подправив шайбу.

«Динамо» может закончить серию уже в Красногорске

В заключительной трети хозяева отчаянно пытались восстановить равновесие, но голкипер «Динамо» Вадим Жеренко оказался на высоте, чего не скажешь о его визави из «Локо». В середине отрезка железнодорожники получили возможность разыграть лишнего, но динамовцы смогли выбросить шайбу из своей зоны – Горшков укатился за ворота, чтобы начать атаку своей команды, но не успел расстаться с шайбой и угодил под активный прессинг настырного Рашевского. Дмитрий отнял шайбу у вратаря и переадресовал её Владиславу Михайлову, который и поразил цель. Добил интригу Иван Дидковский, отправивший четвёртую шайбу в ворота «Локо». Примечательно, что в четвёртом матче серии забивали только игроки с опытом (у кого-то больше, у кого-то меньше) выступлений в КХЛ.

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Бело-голубым остаётся сделать последний шаг для того, чтобы впервые в истории стать чемпионами МХЛ. Судьба финальной серии может решиться уже в пятницу, 23 марта. Стоит подчеркнуть, что пятый матч противостояния состоится в Красногорске, так как в этот день на «ВТБ-Арене» пройдёт встреча национальных команд России и Беларуси.

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Железнодорожники отправляются в Московскую область без права на осечку. Только три победы подряд могут помочь им защитить титул обладателя Кубка Харламова. В 2019 году ярославцы уже находились в похожей ситуации, когда со счёта 2-3 смогли вытащить серию с «Авто». Теперь им придётся решать более сложную задачу.