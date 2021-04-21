«Нью-Джерси» забил шесть голов за период впервые за 25 лет

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6.

В третьем периоде команда тренера Линди Раффа забросила шесть шайб. За «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир, Егор Шарангович, Натан Бастиан, Джек Хьюз, Нолан Фут и Андреас Юнссон.



Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги в «Твиттере», «Дэвилз» удалось забить шесть голов за 20 минут матча впервые с 1996 года. Кроме этого, с клубом такой результат случился в шестой раз в истории.



После поражения в матче с «Пингвинз» стало известно, что «Нью-Джерси» не попал в плей-офф.