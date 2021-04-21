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Афиногенов рассказал, почему предпочёл переход в СКА московскому «Динамо» в 2010 году

Афиногенов рассказал, почему предпочёл переход в СКА московскому «Динамо» в 2010 году
Хоккей / КХЛ 0
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Экс-форвард московского «Динамо» Максим Афиногенов рассказал, как перешёл в СКА в 2010 году.

«В тот год, когда я уехал в Атланту (2009. — Прим. «Чемпионата»), у меня действительно был разговор с «Динамо», с Михаилом Игоревичем Головковым. Он предлагал, хотел, ждал, но я на тот момент ему сказал, что жду предложения из НХЛ, хотел продолжить карьеру там. Михаил Игоревич давал тренироваться с «Динамо», когда возглавил клуб, все подготовки я проводил в Новогорске. Большое спасибо ему, но в тот момент принял решение остаться в Америке, а когда уезжал в СКА через год, «Динамо» не делало мне предложений, поменялось руководство. Люди, которые пришли, меня лично не знали, и разговоров по поводу «Динамо» не было.

Валерий Павлинович Шанцев гордился моим подписанием чуть ли не больше, чем трансферами Кагарлицкого и Шипачёва? Здесь было обоюдное желание. Мы поговорили, он был не против моего возвращения, и я хотел вернуться. Всегда думал, что закончу свою карьеру именно в родном клубе, и для меня важно было, что я это сделал, вернулся. Конечно, если бы не первая такая тяжёлая травма, намного больше мог бы принести пользы «Динамо», — приводит слова Афиногенова «Азбука хоккея».

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