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«Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом». Лучший снайпер «лавин» Рантанен пропустит матч

«Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом». Лучший снайпер «лавин» Рантанен пропустит матч
Хоккей / НХЛ 0
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23 апреля состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» — Колорадо Эвеланш». Эта игра станет первой для подопечных Джареда Беднара после недельного перерыва. Три матча с участием «Эвеланш» были перенесены в соответствии с требованиями протокола НХЛ по борьбе с распространением COVID-19.

При этом лучший снайпер «лавин» в нынешнем сезоне Микко Рантанен пропустит матч из-за попадания в протокол коронавируса. Рантанен попал в этот протокол 20 апреля, хотя его тест на коронавирус дал отрицательный результат, заявил тренер команды Джаред Беднар.

«У него был близкий контакт, и мы начнём наше выездное турне без него. Если всё будет хорошо, он присоединится к нам и сможет сыграть в оставшихся матчах поездки. В случае с ним речь не идёт о двух неделях. Мы всё ещё ждём результатов анализа. Ему придётся проверяться в течение нескольких дней. Пока он не может ездить с нами на выезды, но надеемся, что он присоединится к нам позднее. Его случай не такой, как у других ребят, которые автоматом выбыли на две недели», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ в русской версии.

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