«Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом». Лучший снайпер «лавин» Рантанен пропустит матч

23 апреля состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» — Колорадо Эвеланш». Эта игра станет первой для подопечных Джареда Беднара после недельного перерыва. Три матча с участием «Эвеланш» были перенесены в соответствии с требованиями протокола НХЛ по борьбе с распространением COVID-19.
При этом лучший снайпер «лавин» в нынешнем сезоне Микко Рантанен пропустит матч из-за попадания в протокол коронавируса. Рантанен попал в этот протокол 20 апреля, хотя его тест на коронавирус дал отрицательный результат, заявил тренер команды Джаред Беднар.
«У него был близкий контакт, и мы начнём наше выездное турне без него. Если всё будет хорошо, он присоединится к нам и сможет сыграть в оставшихся матчах поездки. В случае с ним речь не идёт о двух неделях. Мы всё ещё ждём результатов анализа. Ему придётся проверяться в течение нескольких дней. Пока он не может ездить с нами на выезды, но надеемся, что он присоединится к нам позднее. Его случай не такой, как у других ребят, которые автоматом выбыли на две недели», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ в русской версии.
- 22 апреля 2021
-
07:39
-
07:37
-
07:15
-
07:14
-
06:54
-
06:38
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
04:43
- 21 апреля 2021
-
23:39
-
23:14
-
22:49
-
22:36
-
21:50
-
21:04
-
21:00
-
20:49
-
20:23
-
20:11
-
19:54
-
19:39
-
19:14
-
18:54
-
18:28
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:40
-
15:57
-
15:47
-
15:21