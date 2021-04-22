Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кровопусков: Ерёменко может передать опыт молодым коллегам, но не будет играющим тренером

Кровопусков: Ерёменко может передать опыт молодым коллегам, но не будет играющим тренером
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал продление контракта с голкипером Александром Ерёменко.

«Александр Ерёменко остаётся в клубе. Саша принял решение продолжить играть, и мы его полностью поддерживаем. Уверены, что наш первый номер не только сможет достойно защищать ворота, но и передать свой опыт молодым коллегам. Важно уточнить, что Ерёменко не будет входить в штаб как играющий тренер», – цитирует Кровопускова официальный сайт бело-голубых.

Следующий сезон станет для воспитанника «Динамо» 17-м в клубе.

В текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ерёменко провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и сделал четыре шат-аута, в плей-офф сыграл пять встреч, одна из которых – сухая.

«Динамо» продлило контракт с Ерёменко. Следующий сезон станет для голкипера 17-м в клубе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021