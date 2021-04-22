Кровопусков: Ерёменко может передать опыт молодым коллегам, но не будет играющим тренером

Генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал продление контракта с голкипером Александром Ерёменко.



«Александр Ерёменко остаётся в клубе. Саша принял решение продолжить играть, и мы его полностью поддерживаем. Уверены, что наш первый номер не только сможет достойно защищать ворота, но и передать свой опыт молодым коллегам. Важно уточнить, что Ерёменко не будет входить в штаб как играющий тренер», – цитирует Кровопускова официальный сайт бело-голубых.



Следующий сезон станет для воспитанника «Динамо» 17-м в клубе.



В текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ерёменко провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и сделал четыре шат-аута, в плей-офф сыграл пять встреч, одна из которых – сухая.

«Динамо» продлило контракт с Ерёменко. Следующий сезон станет для голкипера 17-м в клубе