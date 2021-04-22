Барков: «Флорида» борется за первое место в дивизионе. Впереди важные игры с «Каролиной»

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился ожиданиями от игры с «Каролиной Харрикейнз».



«Мы знаем, как они играют, и они знают, как мы играем. Обеим командам предстоит тяжёлая битва. Это огромная игра. Мы боремся за первое место в дивизионе, и это команда, которую нам нужно побеждать. Впереди две важные игры», — цитирует Баркова журналист Джеймсон Олайв.

Напомним, что 23 и 25 апреля «Флорида» встретится с «Каролиной» в 2:00 мск.

После 47 игр Национальной хоккейной лиги «Флорида» занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. Лидирует в таблице «Каролина», у которой столько же очков, но сыграно на два матча меньше. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.