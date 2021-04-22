Барков: «Флорида» борется за первое место в дивизионе. Впереди важные игры с «Каролиной»
Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился ожиданиями от игры с «Каролиной Харрикейнз».
«Мы знаем, как они играют, и они знают, как мы играем. Обеим командам предстоит тяжёлая битва. Это огромная игра. Мы боремся за первое место в дивизионе, и это команда, которую нам нужно побеждать. Впереди две важные игры», — цитирует Баркова журналист Джеймсон Олайв.
Напомним, что 23 и 25 апреля «Флорида» встретится с «Каролиной» в 2:00 мск.
После 47 игр Национальной хоккейной лиги «Флорида» занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. Лидирует в таблице «Каролина», у которой столько же очков, но сыграно на два матча меньше. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
Барков — об игре с Гусевым: Никита опытный игрок, тебе нужно открыться, и он тебя найдёт
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:39
-
18:54
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:13
-
17:52
-
17:32
-
16:59
-
16:52
-
16:24
-
16:04
-
16:04
-
15:49
-
15:24
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:39
-
14:23
-
13:52
-
13:46
-
13:31
-
13:00
-
12:47
-
12:13
-
11:52
-
11:35
-
11:21
-
10:46
-
10:34
-
10:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам