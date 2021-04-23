Капитан «Детройта» Ларкин пропустит остаток сезона из-за травмы верхней части тела

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин пропустит остаток регулярного сезона, сообщается на официальной странице «красных крыльев» в «Твиттере».
Об этом пресс-службе клуба заявил главный тренер Джефф Блэшилл. У 24-летнего американца травма верхней части тела. Через две недели будет сделано повторное обследование, возможно, хоккеист успеет восстановиться раньше.
В нынешнем сезоне Ларкин принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-14» и 34 минутах штрафного времени.
Напомним, «Детройт» после 49 матчей набрал 41 очко. Сейчас «красные крылья» занимают седьмое место в Центральном дивизионе, на 11 очков отставая от зоны плей-офф.
- 23 апреля 2021
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:14
-
21:50
-
21:23
-
21:13
-
21:01
-
20:57
-
20:49
-
20:46
-
20:44
-
20:39
-
20:24
-
20:00
-
19:46
-
19:34
-
19:20
-
19:04
-
18:59
-
18:43
-
17:53
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
16:57
-
16:52
-
16:31
-
15:58
-
15:52
-
15:38
-
15:22
-
15:00
-
14:49
-
14:44