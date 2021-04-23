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Капитан «Детройта» Ларкин пропустит остаток сезона из-за травмы верхней части тела

Капитан «Детройта» Ларкин пропустит остаток сезона из-за травмы верхней части тела
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин пропустит остаток регулярного сезона, сообщается на официальной странице «красных крыльев» в «Твиттере».

Об этом пресс-службе клуба заявил главный тренер Джефф Блэшилл. У 24-летнего американца травма верхней части тела. Через две недели будет сделано повторное обследование, возможно, хоккеист успеет восстановиться раньше.

В нынешнем сезоне Ларкин принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-14» и 34 минутах штрафного времени.

Напомним, «Детройт» после 49 матчей набрал 41 очко. Сейчас «красные крылья» занимают седьмое место в Центральном дивизионе, на 11 очков отставая от зоны плей-офф.

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