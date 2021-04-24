Бочаров: готов к конкуренции во вратарской линии, моя цель – поехать на чемпионат мира
Голкипер сборной России Иван Бочаров, отыгравший сегодня «сухой» матч против команды Беларуси, прокомментировал игру и конкуренцию за попадание на чемпионат мира.
«Я не знаю, как считать сухари за сборную. Два года назад за олимпийскую сборную России сыграл на ноль с Францией. Сегодня волнения особого не было, единственное тяжело то, что давно не играли. Спасибо ребятам, что помогали после отскоков и убирали все шайбы с пятака. Без их помощи я бы не сыграл на ноль.
Конечно, готов к конкуренции во вратарской линии. Цель – поехать на чемпионат мира, а там будет видно. Моя задача – помогать команде выигрывать, а там руководство и тренерский штаб решат, как будет», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Сборная России всухую обыграла Беларусь, одержав вторую победу подряд
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