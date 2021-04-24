Тренер сборной Беларуси: мы поняли, что у нас очень маленький выбор хоккеистов

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал итоги двух матчей против сборной России. Накануне россияне победили 6:3, сегодня – 2:0.
«Сегодня намного лучше сыграли. Ребята очень старались не допускать ошибок, что были в первом матче. От игры к игре немножко прибавляем. Самый положительный момент – в субботу не пропустили в равных составах. Молодцы, парни, сражались. Правда, пропустили необязательные шайбы в большинстве и меньшинстве.
Был момент, когда мы могли вести в счёте 2:1 – Дрозд в пустые ворота не забил, и у Паре был отличный шанс. Но российский вратарь спас свою команду. И наш голкипер сегодня – молодец.
Команда наглядно убедилась, что на чемпионате мира каждый матч будет таким сложным. Если кто-то думает, что там будут какие-то слабые соперники, то он заблуждается. Во-вторых, мы поняли, что у нас очень маленький выбор хоккеистов. Я думаю, что из тех, кто ранее не играл на чемпионатах мира, в команду попадут два-три человека. Это очень мало, их должно быть больше», — приводит слова Захарова сайт Федерации хоккея Беларуси.
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