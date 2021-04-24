Петров рассказал, в чём «Авангард» был сильнее «Ак Барса» в финале Востока

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров ответил на вопрос, в чём, по его мнению, «Авангард» оказался сильнее казанцев в финале Восточной конференции КХЛ.



«Во-первых, дисциплина. Хотя и у нас она тоже была на уровне. Ну и, во-вторых, фартануло им в каких-то моментах. Где-то от нас удача отвернулась, а к ним повернулась. Переломной стала пятая игра серии, по ходу которой мы вели, а затем откатились и за минуту до конца пропустили гол. Но всё равно мы поехали в Балашиху и там добились победы. Ну а в седьмой игре, при счете 3:2, стали играть поближе к своим воротам.



Сами видели, какие голы в этой серии залетали: то с угла, то человек с неудобной руки тыкает шайбу, и она летит в девятку. Что тут скажешь? Где-то им фартило, где-то нам. По итогу получилось, что мы остались за бортом.



Проиграли в овертайме седьмого матча, да, очень обидно. Для других ребят, возможно, это в диковинку, многие в первый раз так далеко проходят. У меня просто так сложилась хоккейная карьера, что в последние 4-5 лет я доходил до финала. Честно сказать, обидно очень. Но на этом жизнь не заканчивается. Думаю, сейчас все проведут работу над ошибками, и в следующем году мы будем еще сильнее», — приводит слова Петрова Sport24.

Вершки и корешки. В плей-офф «Ак Барс» тащила молодёжь, а легионеры сидели на трибуне У воспитанников системы клуба не было поддержки от взрослых лидеров. Это стало главной проблемой Казани в финале Востока.