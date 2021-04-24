Петров рассказал, в чём «Авангард» был сильнее «Ак Барса» в финале Востока

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров ответил на вопрос, в чём, по его мнению, «Авангард» оказался сильнее казанцев в финале Восточной конференции КХЛ.
«Во-первых, дисциплина. Хотя и у нас она тоже была на уровне. Ну и, во-вторых, фартануло им в каких-то моментах. Где-то от нас удача отвернулась, а к ним повернулась. Переломной стала пятая игра серии, по ходу которой мы вели, а затем откатились и за минуту до конца пропустили гол. Но всё равно мы поехали в Балашиху и там добились победы. Ну а в седьмой игре, при счете 3:2, стали играть поближе к своим воротам.
Сами видели, какие голы в этой серии залетали: то с угла, то человек с неудобной руки тыкает шайбу, и она летит в девятку. Что тут скажешь? Где-то им фартило, где-то нам. По итогу получилось, что мы остались за бортом.
Проиграли в овертайме седьмого матча, да, очень обидно. Для других ребят, возможно, это в диковинку, многие в первый раз так далеко проходят. У меня просто так сложилась хоккейная карьера, что в последние 4-5 лет я доходил до финала. Честно сказать, обидно очень. Но на этом жизнь не заканчивается. Думаю, сейчас все проведут работу над ошибками, и в следующем году мы будем еще сильнее», — приводит слова Петрова Sport24.
- 24 апреля 2021
-
23:28
-
23:09
-
22:56
-
22:36
-
22:30
-
22:08
-
21:51
-
21:49
-
21:49
-
21:18
-
21:08
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:33
-
20:26
-
20:15
-
19:59
-
19:33
-
19:15
-
18:55
-
18:52
-
18:34
-
18:23
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:28
-
17:16
-
16:43
-
16:27