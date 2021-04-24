Кросби превзошёл Малкина и Лемье по числу сезонов с 20 голами

«Питтсбург Пингвинз» на своей площадке переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги – 4:2.



На последней секунде третьего периода четвёртую шайбу «Питтсбурга» в пустые ворота «Нью-Джерси» отправил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. Для него этот гол стал 20-м в сезоне. После этого Кросби стал рекордсменом «Пингвинз» по числу сезонов, в которых он забивал как минимум 20 голов.



Кросби забил 20-й гол в 13-м сезоне в «Питтсбурге». Он превзошёл Евгения Малкина и Марио Лемье, у которых – по 12 сезонов с 20+ голами, сообщает сайт NHL. Впрочем, Малкин ещё имеет шанс повторить достижение Кросби. Российский нападающий «Питтсбурга» в сегодняшнем матче не играл, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.

«Питтсбург» без Малкина переиграл «Нью-Джерси»