Кросби превзошёл Малкина и Лемье по числу сезонов с 20 голами

«Питтсбург Пингвинз» на своей площадке переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги – 4:2.
На последней секунде третьего периода четвёртую шайбу «Питтсбурга» в пустые ворота «Нью-Джерси» отправил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. Для него этот гол стал 20-м в сезоне. После этого Кросби стал рекордсменом «Пингвинз» по числу сезонов, в которых он забивал как минимум 20 голов.
Кросби забил 20-й гол в 13-м сезоне в «Питтсбурге». Он превзошёл Евгения Малкина и Марио Лемье, у которых – по 12 сезонов с 20+ голами, сообщает сайт NHL. Впрочем, Малкин ещё имеет шанс повторить достижение Кросби. Российский нападающий «Питтсбурга» в сегодняшнем матче не играл, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.
- 24 апреля 2021
-
23:55
-
23:37
-
23:28
-
23:09
-
22:56
-
22:36
-
22:30
-
22:08
-
21:51
-
21:49
-
21:49
-
21:18
-
21:08
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:33
-
20:26
-
20:15
-
19:59
-
19:33
-
19:15
-
18:55
-
18:52
-
18:34
-
18:23
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:28
-
17:16