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Вратарь «Каролины» отметился эффектным спасением после броска Гусева с убойной позиции

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает на своём льду «Каролину Харрикейнз». Идёт 1-й период, в счёте ведут гости – 1:0.

В конце периода хоккеисты «Флориды» имели отличный шанс для того, чтобы сравнять счёт в матче. Финский нападающий «Пантерз» Александр Барков отдал прекрасную передачу на российского нападающего Никиту Гусева, который броском в одно касание с убойной позиции отправил шайбу в створ ворот, однако фантастическим спасением отметился вратарь «Каролины» Алекс Неделькович.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Каролины».

Напомним, что Гусев проводит шестую игру за «Флориду» в текущем сезоне НХЛ, на его счету 3 (0+3) балла за результативность при показателе полезности «-1».