Панарин догнал Житника по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. За «Рейнджерс» дублем отличился Мика Забанеджад и ещё один гол в свой актив записал Каапа Какко. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Он набрал 471-е очко в НХЛ и догнал Алексея Житника по очкам среди российских игроков. Теперь они делят между собой 21-е место.

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В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 38 играх, в которых записал в свой актив 17 голов и сделал 39 результативных передач.