Гарипов: в «Авангарде» у меня не было игровых проблем. Причины моего ухода — не хоккейные

Экс-вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов рассказал, почему ушёл из омской команды.



«Что случилось в «Авангарде»? Я все матчи проигрывал в овертаймах, у меня не было ни одного чистого поражения, ни одной провальной встречи за «Авангард». Если кто-то ждал, что я буду постоянно побеждать, то такого не бывает. Потерял место в составе? Тут не хоккейная причина, не игровая. Как и у моего ухода из «Авангарда».



Понимаете, чемпионские команды не строятся осенью, Кубок в сентябре не выигрывается. А матчи разные бывают. Мы же тоже люди, может быть усталость элементарная. Тут разные факторы. Я не считаю, что у меня были какие-то проблемы именно в игре. Это моё мнение.



Психология? Не понимаю, как об этом вообще можно говорить, не зная меня. Я всю жизнь спокоен, у меня никогда не было никаких психологических проблем. Я спокойно готовлюсь к играм, у меня нет какого-то мандража — мне же не 20 лет. Я просто выполняю свою работу», — сказал Гарипов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Хочу, чтобы болельщики «Ак Барса» знали: из Казани мне никто предложение не делал!» Разговор с Эмилем Гариповым о причинах ухода из «Авангарда», неудачном этапе карьеры в «Динамо» и ситуации с родным «Ак Барсом».