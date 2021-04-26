Гарипов: в «Авангарде» у меня не было игровых проблем. Причины моего ухода — не хоккейные

Экс-вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов рассказал, почему ушёл из омской команды.
«Что случилось в «Авангарде»? Я все матчи проигрывал в овертаймах, у меня не было ни одного чистого поражения, ни одной провальной встречи за «Авангард». Если кто-то ждал, что я буду постоянно побеждать, то такого не бывает. Потерял место в составе? Тут не хоккейная причина, не игровая. Как и у моего ухода из «Авангарда».
Понимаете, чемпионские команды не строятся осенью, Кубок в сентябре не выигрывается. А матчи разные бывают. Мы же тоже люди, может быть усталость элементарная. Тут разные факторы. Я не считаю, что у меня были какие-то проблемы именно в игре. Это моё мнение.
Психология? Не понимаю, как об этом вообще можно говорить, не зная меня. Я всю жизнь спокоен, у меня никогда не было никаких психологических проблем. Я спокойно готовлюсь к играм, у меня нет какого-то мандража — мне же не 20 лет. Я просто выполняю свою работу», — сказал Гарипов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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