«Хочу, чтобы болельщики «Ак Барса» знали: из Казани мне никто предложение не делал!»

Сезон-2020/2021 выдался для голкипера Эмиля Гарипова непростым. В его начале он здорово играл за «Авангард», но затем сначала отправился в запас омского клуба, а потом и вовсе был обменян в московское «Динамо». В составе бело-голубых Гарипов не смог вытеснить из состава ни Александра Ерёменко, ни Ивана Бочарова и в результате не попал в заявку ни на один из матчей Кубка Гагарина.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Эмиль высказал своё мнение о ситуации в «Авангарде», поделился причинами неудачи в «Динамо» и опроверг слова руководителя «Ак Барса» о своём отказе вернуться в родной клуб на следующий сезон.

Вратарь Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Тракторе»

«В «Авангарде» у меня не было игровых проблем. Причины моего ухода — не хоккейные»

— Как проводите свой отпуск?

— Отдыхаю дома с женой, родителями, ребёнком. Сейчас время для семьи.



— Следите за финалом Кубка Гагарина?

— Конечно, смотрю, переживаю за ребят из «Авангарда». У меня в этой команде осталось много близких друзей.



— Смогут «ястребы» сломить сопротивление ЦСКА?

— Шансы всегда есть. Надеюсь, что Омск выиграет.



— Кстати, за последний год слухи не раз отправляли вас в ЦСКА. Был такой вариант?

— Только разговоры были, никакой конкретики.



— Давайте вспомним начало сезона в «Авангарде». Всё начиналось шикарно, а что случилось потом?

— А что случилось? Я все матчи проигрывал в овертаймах, у меня не было ни одного чистого поражения, ни одной провальной игры за «Авангард». Если кто-то ждал, что я буду постоянно побеждать, то так не бывает.



— Тем не менее вы потеряли место в составе.

— Тут не хоккейная причина, не игровая. Как и у моего ухода из «Авангарда».



— Всё-таки было ощущение, что в сентябре мы видели чуть ли не идеального Гарипова, а потом начались какие-то проблемы.

— Понимаете, чемпионские команды не строятся осенью, Кубок в сентябре не выигрывается. А матчи разные бывают. Мы же тоже люди, может быть усталость элементарная. Тут разные факторы. Я не считаю, что у меня были какие-то проблемы именно в игре. Это моё мнение.



— Возможно, дело в психологии?

— Не понимаю, как об этом вообще можно говорить, не зная меня. Я всю жизнь спокоен, у меня никогда не было никаких психологических проблем. Я спокойно готовлюсь к играм, у меня нет какого-то мандража — мне же не 20 лет. Я просто выполняю свою работу.



— С тренерским штабом «Авангарда» не было никакого недопонимания?

— Нет, с тренерами и командой у меня были идеальные отношения. А все эти выдумки… Если бы у меня были проблемы с коллективом, стал бы я сейчас в финале переживать за «Авангард»? Я очень рад, что мне довелось поработать с такими специалистами. Хочу отдельно отметить Сергея Звягина (тренер «Авангарда» по работе с голкиперами. — Прим. «Чемпионата»). В первую очередь, он очень хороший человек. Он меня всегда поддерживал и был не только тренером, но и другом. Во-вторых, он прекрасный специалист, который всегда выслушает и подскажет. Это очень важно. Работать с ним мне было так же комфортно, как ранее в «Ак Барсе» с Сергеем Абрамовым и Ари Мойсаненом. Это тренеры высочайшего класса.

Эмиль Гарипов и Сергей Звягин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Выдумки — это про якобы конфликт с Иржи Секачем?

— Да. И вообще какой смысл замахиваться на партнёра? Если уж ты собрался ударить — то ты бьёшь, а не машешь руками. Тем более, Секач. Я его знаю очень давно, мы с ним близкие друзья и замечательно общаемся.



— Какие были мысли, когда в «Авангард» третьим вратарём пришёл Шимон Грубец?

— Я не драматизировал. Понимаете, я всегда отталкиваюсь от того, какая ситуация есть на данный момент, воспринимаю всё по факту. Это была не моя проблема, и моей вины в том, что случилось, нет никакой. Я не мог на это влиять. Но понимал, что долго обижаться и злиться на кого-то не стоит. В жизни всякое бывает, и главное — насколько достойно ты выходишь из неприятной ситуации. А жизнь по-любому тебя будет трепать.



— Знаете, что в тот период у вас была огромная поддержка среди омских болельщиков?

— Да, конечно, мне говорили. Честно, я очень полюбил эту команду и её болельщиков. И они видели, что я выкладывался до конца за «Авангард». Когда я уходил, у меня не было никакого презрения, а только положительные эмоции, что я был частью этой команды.

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«Пока привыкал в «Динамо», моё время ушло»

— В вашем переходе в «Динамо» был лично заинтересован наставник бело-голубых Владимир Крикунов?

— Да, было такое. Но в «Динамо» у меня не получилось, не смог выполнить те задачи, которые ставили. Это моя вина. Ерёменко и Бочаров хорошо выглядели, я был человеком новым, понимал, что они будут играть.

— Значит, в «Динамо» у вас были именно игровые проблемы?

— Да, наверное, я долго разбирался, что к чему, и, пока привыкал, моё время ушло.



— А были после ухода из «Авангарда» другие варианты продолжения карьеры?

— Какие-то разговоры были, но приближался дедлайн, и мне надо было играть.



— В плей-офф вы ни разу не попали в заявку «Динамо». Как так?

— Я заранее понимал, что, скорее всего, не сыграю в плей-офф. Не знаю, что должно было случиться, чтобы я сыграл. Я просто выполнял добросовестно свою работу, тренировался каждый день и всегда был готов выйти на лёд.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Всё выглядело так, будто я отказал «Ак Барсу». Но никакого предложения из Казани не было!»

— Этот сезон — один из самых тяжёлых в вашей карьере?

— Знаете, самый тяжёлый сезон тот, когда у меня была травма. А в прошедшем чемпионате я был здоров, просто обстоятельства так сложились. Значит, для чего-то нужно было, чтобы я через это прошёл. Любого человека испытания делают только сильнее и чему-то учат, поэтому я нормально отношусь к этому всему, стараюсь работать и выкладываться по полной. Возможно, мне где-то чуть-чуть не повезло, но я всё равно стараюсь и не опускаю руки. И я буду продолжать стараться, потому что я профессиональный спортсмен и за это получаю деньги. Бывают, конечно, моменты, когда посещают мрачные мысли, но потом ты понимаешь, что просто не сможешь без хоккея. Потому что на данный момент — это единственное, что ты умеешь делать и что кормит твою семью. А бог видит, что я создаю условия для хорошего результата, и только ему решать, какой будет моя карьера в дальнейшем.



— Сезон закончен, вы официально покинули «Динамо». Был ли вариант вернуться в «Ак Барс»?

— Не было. Знаете, тут такая ситуация… Если бы Казань хотела меня вернуть, они бы вышли на меня с конкретным предложением, сказали бы: «Эмиль, мы тебя подписываем». Понятно, что я тогда бы ни с кем другим контракт не заключал, потому что это Казань, это мой родной клуб, который я люблю и который всегда в приоритете. Я в этом городе вырос, я здесь выигрывал, и здесь моя семья живёт. Но мне никто предложения не делал — просто поинтересовались моей судьбой, и всё.



И я хочу, чтобы это знали болельщики «Ак Барса», которые могут подумать, будто я выбрал другую команду. Потому что на недавней пресс-конференции всё выглядело так, будто я отказал «Ак Барсу» и ушёл в другой клуб. Но я повторяю — из Казани мне никто предложения не делал!