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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция пятого матча финала Кубка Гагарина начнётся в 19:30

«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция пятого матча финала Кубка Гагарина начнётся в 19:30
Хоккей / КХЛ 0
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Сегодня, 26 апреля, на стадионе «ЦСКА Арена» состоится пятый матч финальной серии Кубка Гагарина плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 19:30 мск.

После четырёх матчей счёт в серии — 2-2.

Первый матч завершился победой омичей 4:1, во втором ЦСКА переиграл «ястребов» 3:0. В третьей встрече победу также одержали армейцы — 2:1. Четвёртый матч остался за «Авангардом» — 4:3 ОТ.

Напомним, ЦСКА вышел в финал, переиграв в финале Западной конференции СКА в шести матчах. «Авангард» в финале Востока был сильнее казанского «Ак Барса», выиграв в овертайме решающего, седьмого матча.

Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале играют одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы в первый раз стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

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