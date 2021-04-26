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Барабанов дебютирует за «Сан-Хосе» в матче с «Аризоной»

Барабанов дебютирует за «Сан-Хосе» в матче с «Аризоной»
Хоккей / НХЛ 0

Новичок «Сан-Хосе Шаркс» российский нападающий Александр Барабанов дебютирует за «Шаркс» в матче с «Аризоной Койотс», сообщает Daily Faceoff в «Твиттере».

В минувший дедлайн НХЛ Барабанов перешёл в «Шаркс» из «Торонто Мэйпл Лифс». Россиянин уже отбыл карантин и провёл два матча в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Сан-Хосе».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Барабанов сыграл 13 игр за «Торонто» и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что «Сан-Хосе» встретится с «Аризоной» 27 апреля в 5:30 мск.

После 47 матчей «Акулы» с 41 очком занимают шестое место в таблице Западного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

«Торонто» обменял Александра Барабанова в «Сан-Хосе Шаркс»
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