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«Оттава» обыграла «Ванкувер», Дадонов – без очков, у Зайцева «+2»

«Оттава» обыграла «Ванкувер», Дадонов – без очков, у Зайцева «+2»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Джон Норрис и Дрейк Батерсон. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У Никиты Зайцева коэффициент полезности «+2».

Единственную шайбу за «Ванкурен» забросил Олли Юолеви.

В другом матче «Калгари Флэймс» проиграл «Монреаль Канадиенс» (1:2).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Норрис (Ткачук) – 10:22' (5x5)   1:1 Юолеви (Майерс, Саттер) – 14:07' (5x5)   2:1 Батерсон (Ткачук) – 31:41' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 01:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Уэбер (Татар, Питри) – 09:59' (5x3)   1:1 Линдхольм (Годро, Манджапане) – 12:17' (5x4)   1:2 Тоффоли (Армиа, Судзуки) – 38:05' (5x5)
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