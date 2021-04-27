«Оттава» обыграла «Ванкувер», Дадонов – без очков, у Зайцева «+2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Джон Норрис и Дрейк Батерсон. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У Никиты Зайцева коэффициент полезности «+2».

Единственную шайбу за «Ванкурен» забросил Олли Юолеви.

В другом матче «Калгари Флэймс» проиграл «Монреаль Канадиенс» (1:2).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.