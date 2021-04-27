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Федерация хоккея США пошутила о поражении от России на ЮЧМ-2021

Федерация хоккея США пошутила о поражении от России на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Федерация хоккея США пошутила насчёт поражения от сборной России в стартовом матче юниорского чемпионата мира 2021 года. Встреча завершилась победой россиян со счётом 7:6 в овертайме. В ходе встречи россиянам пришлось отыгрываться со счёта 1:5.

«Знаете, что случилось в последний раз, когда мы проиграли России в стартовом матче турнира?», — написала в своём «твиттере» пресс-служба Федерации хоккея США.

В 2015 году на юниорском чемпионате мира сборная России обыграла команду США в стартовом матче турнира со счётом 3:1. Однако, это не помешало американской сборной в итоге завоевать чемпионский титул — в финале американцы оказались сильнее сборной Финляндии со счётом 2:1.

Сборная России в 2015 году проиграла национальной команде Швейцарии в четвертьфинале со счётом 0:5, заняв по итогам первенства пятое место.

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