Федерация хоккея США пошутила о поражении от России на ЮЧМ-2021

Федерация хоккея США пошутила насчёт поражения от сборной России в стартовом матче юниорского чемпионата мира 2021 года. Встреча завершилась победой россиян со счётом 7:6 в овертайме. В ходе встречи россиянам пришлось отыгрываться со счёта 1:5.
«Знаете, что случилось в последний раз, когда мы проиграли России в стартовом матче турнира?», — написала в своём «твиттере» пресс-служба Федерации хоккея США.
В 2015 году на юниорском чемпионате мира сборная России обыграла команду США в стартовом матче турнира со счётом 3:1. Однако, это не помешало американской сборной в итоге завоевать чемпионский титул — в финале американцы оказались сильнее сборной Финляндии со счётом 2:1.
Сборная России в 2015 году проиграла национальной команде Швейцарии в четвертьфинале со счётом 0:5, заняв по итогам первенства пятое место.
- 27 апреля 2021
-
11:27
-
11:10
-
10:54
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
08:14
-
08:13
-
07:58
-
07:55
-
07:54
-
07:50
-
07:38
-
07:31
-
07:20
-
07:10
-
06:56
-
06:50
-
06:28
-
06:18
-
06:11
-
05:30
-
05:22
-
04:41
-
04:35
-
04:32
-
04:27